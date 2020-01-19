Катастрофа в МАУ: тіла загиблих українців зустріли в Борисполі (фото, відео)

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі в Ірані (колаж: РБК-Україна)

Авіакатастрофа в Ірані забрала з життя 11 українців

В Україну транспортували тіла 11 українців, померлих в результаті катастрофи літака в Ірані. На церемонію прощання з близькими прийшли родичі та колеги померлих. Знімки з церемонії прощання в аеропорту "Бориспіль" у Києві опублікував кореспондент STYLER.

Щоб попрощатися із загиблими в авіакатастрофі незадовго до початку церемонії почали збиратися колеги та родичі померлих. Колеги попрямували до термінала аеропорту з квітами в руках.

Родичі та колеги зустріли тіла загиблих українців (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Раніше в МАУ анонсували час прощання з загиблими з 13:00 до 19:00 в терміналі "В". У компанії також попередили, що паркінг P8 аеропорту "Бориспіль" безпосередньо перед терміналом "В" не працює. Автомобілі можна паркувати в новому багаторівневому паркінгу навпроти терміналу D.

Родичі та колеги зустріли тіла загиблих українців (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

"До уваги всіх автомобілістів, які прибувають на церемонію прощання в термінал "В" — перша і друга лінії під'їзду до термінала будуть блоковані з метою забезпечення безпеки. Доступні для руху транспорту будуть виключно 3 і 4 лінії", — йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання із загиблими в Ірані українцями

Нагадаємо, що падіння літака МАУ в Ірані стався 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.