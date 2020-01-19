ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Катастрофа МАУ: тела погибших украинцев встретили в Борисполе (фото, видео)

STYLERПроисшествия    19.01.2020 - 11:35
Катастрофа МАУ: тела погибших украинцев встретили в Борисполе (фото, видео)
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране (коллаж: РБК-Украина)

Авиакатастрофа в Иране унесла из жизни 11 украинцев

В Украину транспортировали тела 11 украинцев, умерших в результате катастрофы самолета в Иране. На церемонию прощания с близкими пришли родственники и коллеги умерших. Снимки с церемонии прощания в аэропорту "Борисполь" в Киеве опубликовал корреспондент STYLER.

Чтобы попрощаться с погибшими в авиакатастрофе незадолго до начала церемонии начали собираться коллеги и родственники умерших. Коллеги направились к терминалу аэропорта с цветами в руках.

Родственники и коллеги встретили тела погибших украинцев (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Ранее в МАУ анонсировали время прощания с погибшими с 13:00 до 19:00 в терминале "В". В компании также предупредили, что паркинг P8 аэропорта "Борисполь" непосредственно перед терминалом "В" не работает. Автомобили можно парковать в новом многоуровневом паркинге напротив терминала D.

"Вниманию всех автомобилистов, прибывающих на церемонию прощания в терминал "В" — первая и вторая линии подъезда к терминалу будут блокированы с целью обеспечения безопасности. Доступные к движению транспорта будут исключительно 3 и 4 линии", — говорится в сообщении.

Церемония прощания с погибшими в Иране украинцами

Напомним, что падение самолета МАУ в Иране произошло 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.

Иран согласился передать Украине черные ящики самолета МАУ Трюдо призвал Иран направить "черные ящики" самолета МАУ для анализа во Францию
Новости Украины катастрофаавиакатастрофа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь