Катастрофа МАУ: тела погибших украинцев встретили в Борисполе (фото, видео)

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране (коллаж: РБК-Украина)

Авиакатастрофа в Иране унесла из жизни 11 украинцев

В Украину транспортировали тела 11 украинцев, умерших в результате катастрофы самолета в Иране. На церемонию прощания с близкими пришли родственники и коллеги умерших. Снимки с церемонии прощания в аэропорту "Борисполь" в Киеве опубликовал корреспондент STYLER.

Чтобы попрощаться с погибшими в авиакатастрофе незадолго до начала церемонии начали собираться коллеги и родственники умерших. Коллеги направились к терминалу аэропорта с цветами в руках.

Родственники и коллеги встретили тела погибших украинцев (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Ранее в МАУ анонсировали время прощания с погибшими с 13:00 до 19:00 в терминале "В". В компании также предупредили, что паркинг P8 аэропорта "Борисполь" непосредственно перед терминалом "В" не работает. Автомобили можно парковать в новом многоуровневом паркинге напротив терминала D.

"Вниманию всех автомобилистов, прибывающих на церемонию прощания в терминал "В" — первая и вторая линии подъезда к терминалу будут блокированы с целью обеспечения безопасности. Доступные к движению транспорта будут исключительно 3 и 4 линии", — говорится в сообщении.

Церемония прощания с погибшими в Иране украинцами

Напомним, что падение самолета МАУ в Иране произошло 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.