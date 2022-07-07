Катастрофа в Демидові: село під Києвом вже четвертий місяць йде під воду

Демидов перебував під окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення Росії й був звільнений 31 березня 2022 року. Вже чотири місяці жителі села Демидів змушені викачувати воду зі своїх будинків і городів. Підтоплено понад 50 будинків.

Посадити городи більшість з них не змогли - місцями вода фактично стоїть по коліно, а місцями вона знаходиться буквально на 2-3 см углиб грунту і все починає швидко гнити.

Від води гинуть і сади-яблуні, вишні. Частина будинків в катастрофічному стані - вода в них стоїть по щиколотку, меблі та стіни гниють, проводка псується.

Місцеві жителі викачують воду самостійно, але проблему це не вирішує. Вони використовують бензинові насоси, які їм надала ДСНС. Деякі купили такі насоси за власні гроші.

Переганяють такі насоси 3000 кубів на добу. Але для роботи таких насосів потрібно паливо, в середньому до 1 л на годину.

На скільки палива назбирають - стільки й викачають. За фактом виходить, що вся викачана вода знову повертається в село назад. І часом швидше, ніж її встигають відкачати. Тому в будинках все плаває, і через постійну вогкості з'явилася цвіль.

"Якщо така ситуація у нас була 1 квітня, вона знову повторилася й 1 липня. Тобто те, що люди качали (ми сюди вклали понад 150 тисяч з особистих коштів) повернулося на круги своя. Де нам взяти стільки грошей, щоб відкачати всю воду? Ми не справляємося з тією водою, яка знаходиться під дамбою. Я вважав, що помпою ми викачуємо 3 тисячі кубів на добу. А води додається більше, ніж ми відкачуємо", - розповідає місцевий житель Володимир.

Якщо питання з водою не вирішити до настання холодів, то вдома просто почнуть розвалюватися на очах. Жителі Демидова кажуть, що допомогти обіцяють постійно, але поки реальних дій немає.

У Київській військовій адміністрації обіцяють відновити пошкоджений шлюз дамби Київського моря біля Демидова в найкоротші терміни. Над проєктом відновлення пошкодженого шлюзу почали працювати фахівці.