Ці каші не можна їсти на сніданок: вбивають здоров'я

Перше правило - обмежте продукти, багаті глютеном. Глютен досить складно перетравлюється, для його обробки людина повинна володіти на сто відсотків здоровим травленням. Якщо глютен надходить в організм в надлишку, то це може викликати роздратування кишкових ворсинок і вплинути на процес перетравлення їжі в цілому.

До каш з глютеном відносяться:

пшениця,

жито

вівсяна

перловка

манка

Якщо ви так любите каші на ранок-то краще варіть рисову, гречану, кукурудзяну і пшоняну.

Дуже важливий момент

Не додавайте в кашу цукор! Намагайтеся використовувати його замінники, фрукти або сухофрукти - вони додадуть каші смак і не заподіють шкоди організму. Фрукти, на відміну від пластівців, містять багато вітамінів, корисні властивості яких зникають при термообробці. Тому краще не варити їх разом з крупою, а викласти на тарілку, залити гарячою кашею і залишити на 5 хвилин. Також можна використовувати мед.

Не забувайте додавати до каш на сніданок джерело білка. Він надовго залишить вас ситим.