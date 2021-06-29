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Ці каші не можна їсти на сніданок: вбивають здоров'я

Автор: Людмила Жукова

Всупереч думці, що на сніданок потрібно їсти вівсяну кашу - цього робити не варто.

Яких каш краще уникати на сніданок - читайте нижче в нашому матеріалі.

Перше правило - обмежте продукти, багаті глютеном. Глютен досить складно перетравлюється, для його обробки людина повинна володіти на сто відсотків здоровим травленням. Якщо глютен надходить в організм в надлишку, то це може викликати роздратування кишкових ворсинок і вплинути на процес перетравлення їжі в цілому.

До каш з глютеном відносяться:

  • пшениця,
  • жито
  • вівсяна
  • перловка
  • манка

Якщо ви так любите каші на ранок-то краще варіть рисову, гречану, кукурудзяну і пшоняну.

Дуже важливий момент

Не додавайте в кашу цукор! Намагайтеся використовувати його замінники, фрукти або сухофрукти - вони додадуть каші смак і не заподіють шкоди організму. Фрукти, на відміну від пластівців, містять багато вітамінів, корисні властивості яких зникають при термообробці. Тому краще не варити їх разом з крупою, а викласти на тарілку, залити гарячою кашею і залишити на 5 хвилин. Також можна використовувати мед.

Не забувайте додавати до каш на сніданок джерело білка. Він надовго залишить вас ситим.

Як ми раніше писали, нутриціолог назвала топ швидких, корисних і смачних сніданків для всієї родини.

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