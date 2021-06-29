Ці каші не можна їсти на сніданок: вбивають здоров'я

Всупереч думці, що на сніданок потрібно їсти вівсяну кашу - цього робити не варто.
Яких каш краще уникати на сніданок - читайте нижче в нашому матеріалі.
Перше правило - обмежте продукти, багаті глютеном. Глютен досить складно перетравлюється, для його обробки людина повинна володіти на сто відсотків здоровим травленням. Якщо глютен надходить в організм в надлишку, то це може викликати роздратування кишкових ворсинок і вплинути на процес перетравлення їжі в цілому.
До каш з глютеном відносяться:
Якщо ви так любите каші на ранок-то краще варіть рисову, гречану, кукурудзяну і пшоняну.
Не додавайте в кашу цукор! Намагайтеся використовувати його замінники, фрукти або сухофрукти - вони додадуть каші смак і не заподіють шкоди організму. Фрукти, на відміну від пластівців, містять багато вітамінів, корисні властивості яких зникають при термообробці. Тому краще не варити їх разом з крупою, а викласти на тарілку, залити гарячою кашею і залишити на 5 хвилин. Також можна використовувати мед.
Не забувайте додавати до каш на сніданок джерело білка. Він надовго залишить вас ситим.
Як ми раніше писали, нутриціолог назвала топ швидких, корисних і смачних сніданків для всієї родини.