Кашель, который долго не проходит: что нужно знать о коклюше

Коклюш может маскироваться под различные ОРВИ и простуды очень долго. Порой пациенты приходят к семейному врачу с единственной жалобой - длительный кашель.
Он характерен для большинства ОРВИ как остаточное проявление и может длиться до нескольких недель. Но бывает кашель, который вызывает у врача подозрение на коклюш. В таком случае могут назначить дополнительное обследование.
Что нужно знать о коклюше и какие симптомы могут на него указывать, рассказали в "Бережи себе".
Коклюш - это инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями, а не вирусом, в отличие от более 200 разных ОРВИ.
Симптомы:
Возбудитель коклюша (бактерия Bordetella pertussis) передается от инфицированного человека и проникает в слизистую оболочку дыхательных путей.
Патоген вызывает усиленное отделение слизи, которая провоцирует большое количество вязкой мокроты. А еще - раздражает рецепторы и влияет на нервную систему.
Это становится причиной приступов спазматического кашля - серия сильных кашлевых толчков, потом пауза в дыхании, свистящий вдох.
На фоне таких приступов пациенты могут краснеть, синеть, вены на шее раздуваются, а иногда даже от напряжения могут лопаться сосуды в глазах.
Чаще всего коклюшем болеют дети до 2 лет и для них это заболевание является самым опасным. Также болеют дети детсадовского возраста.
Приступы кашля у детей могут длиться месяц и более - и дети их переносят тяжелее. Перенесенная инфекция не дает гарантии от повторного заражения, поэтому люди могут заболеть коклюшем снова, хотя и в более легкой форме.
Самым надежным способом обезопасить себя от инфекции или снизить вероятность тяжелого течения болезни является вакцинация.
Прививки делают по государственному календарю в возрасте 2 месяцев, далее - в 4 месяца, потом в 6 и в 18 месяцев.
Желательно делать прививку беременным женщинам - в период с 16 до 32 недели беременности, чтобы защитить антителами новорожденного малыша до того времени, как он получит свою первую вакцину.
Мировая практика доказывает безопасность и необходимость таких вакцинаций, так как коклюш для новорожденных очень опасен.
При длительном кашле, особенно, если он сопровождается спазмами, нужно обратиться к своему врачу, чтобы определить причину и подобрать лечение.
Обычно для лечения коклюша нужно время, сбалансированное питание, отдых. Также нужно следить за состоянием, чтобы не было осложнений.
Лечение коклюша зависит от тяжести заболевания и маленьких детей обычно госпитализируют. В острой стадии врач может назначить антибиотики или терапию для облегчения сильного кашля.
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