Картофельный вулкан: как приготовить кулинарный шедевр на Новый год

Что нужно для картофельного вулкана

Для того, чтобы приготовить картофельный вулкан на Новый год, понадобятся такие продукты:

картофель - 8 шт.

сыр моцарелла - 150 г

бекон - 8 широких слайсов

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

розмарин - веточка

Как готовить картофельный вулкан

Чтобы приготовить картофельный вулкан, картофель нужно тщательно вымыть и почистить, чтобы удалить всю грязь. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Каждую картофелину заверните в фольгу и положите на противень. Запекайте картофель в течение 45-50 минут. Впрочем, продолжительность запекания может отличаться от особенностей духовки. Поэтому, чтобы убедиться, что картофель готов, проткните клубень вилкой - если это легко удается, картофель уже готов.

Осторожно снимите фольгу, а затем отрежьте кончики картофелин так, чтобы картошка стояла вертикально. Подождите, пока картофель будет теплым, а не горячим, а потом удалите серединку чайной ложкой. Однако важно не разрушить дно и стенки "вулкана", их толщина должна быть примерно 1 см.

Подсолите и поперчите картофель по вкусу. Натрите или нарежьте на небольшие кусочки моцареллу, начините картофель так, чтобы сделать горку из сыра над картофелем.

Не стоит переживать, что начинки будет много - после расплавления сыр уменьшается, превращаясь в "лаву". По желанию можно добавить томатную пасту с помидорами.

Оберните каждую картофелину ломтиком бекона. Важно, чтобы они не были слишком толстыми - иначе края бекона придется соединять зубочисткой.

Осторожно поставьте картофельные вулканы на противень и выпекайте в течение 15-20 минут, в разогретой до 200 градусов в духовке. Тем временем розмарин нужно помыть, обсушить и измельчить. Присыпьте горячий картофель розмарином - и сразу подавайте картофельный вулкан к столу.