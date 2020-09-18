Картопля небезпечна для здоров'я: від якої краще відмовитися назавжди

Всіма улюблена картопля може бути дуже небезпечна для здоров'я. Суперечки про шкідливість і корисність цього овоча не припиняються. У цієї бульби є ряд ознак, які означають, що від неї треба відмовитися. Про це пише Ont.by.

Не зберігайте картоплю в холодильнику

Якщо цей овоч постійно тримати в холодильнику, то крохмаль, який входить до його складу, може перетворитися на цукор, а під час приготування така картопля виробляє акриламід – речовина, що збільшує ризик розвитку онкології. Покладіть цей овоч в льох або великий ящик.

Не купуйте картоплю з неприємним запахом

Перевіряйте, як пахне овоч. Якщо він видає солодкуватий і затхлий запах – вживати його не рекомендується.

Не беріть картопюя з зеленою шкіркою

Картоплю з зеленими плямами їсти не рекомендується, тому що бульби містять соланін – це токсична речовина, яка у разі передозування викликає харчове отруєння.

Ніколи не купуйте пророслу картопля

Картоплю вживати не рекомендується, якщо на поверхні коренеплоду помітно багато паростків, до виникнення яких приводить тривале зберігання картоплі. Найбільшу небезпеку представляє весняна проросла картопля – за статистикою, вона містить в три рази більше соланіну, ніж осіння.

Як ми раніше писали, в Україні планують заборонити ввезення російської картоплі, , щоб захистити вітчизняних фермерів в ситуації, коли на початку року імпортували рекордну кількість картоплі.