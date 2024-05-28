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Карты Таро сулят отличные новости только этим знакам Зодиака: готовьтесь к счастливым событиям

Какие знаки Зодиака взлетят от счастья на седьмое небо (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака услышат хорошие новости, которые позволят им порадоваться и насладиться счастливыми моментами.

Кому повезет уже на днях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Дева

В ближайшие дни вы сможете забыть обо всем плохом. Готовьтесь к хорошим новостям, которые станут очень приятным сюрпризом. Не сомневайтесь в том, что у вас получится оставить весь негатив в прошлом, верьте в чудо.

Стрелец

Карты Таро указывают на то, что вскоре вы встретите человека, который поможет вам с решением определенной проблемы. И это точно вас удивит. Не бойтесь прислушиваться к советам близких и делитесь своими мыслями, вместе вы сможете найти путь к счастью.

Если на этой неделе вам удастся проявить гибкость и найти компромисс, хорошие новости не заставят себя долго ждать. Не игнорируйте свой внутренний голос и обращайте внимание на знаки свыше. Вскоре в вашей жизни начнется белая полоса.

Телец

Не стоит опускать руки и думать, что все плохо. Позвольте чудесам и прекрасным новостям добавить в вашу жизнь яркие краски. Как только вы научитесь отпускать негатив и смотреть на мир с улыбкой, позитивные события притянутся к вам, словно магнитом.

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