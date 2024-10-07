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Карты Таро назвали знаки Зодиака, которых осчастливит этот вторник. Таких всего четыре

Кому повезет во вторник (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Таро-гороскоп на вторник сулит большую удачу и важные намеки от Вселенной для представителей четырех знаков Зодиака. Им невероятно повезет, ведь в их жизнь ворвется позитив.

Какие знаки Зодиака получат шанс на миллион уже 8 октября, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Близнецы

В этот день вы сможете познакомиться с интересными людьми. Они могут стать вашими друзьями, а если вы одиноки - у вас появится шанс закрутить роман. Кроме этого, во вторник вы легко добьетесь успеха на работе, важно лишь научиться правильно расставлять приоритеты.

Рыбы

Обращайте внимание на знаки Вселенной. А этот день она предупредит вас о чем-то важном. И если вы сумеете сделать правильные выводы, то сможете превратить этот день в свой звездный час. Однако не забывайте о близких, они тоже хотят вашего внимания.

Овен

Карты Таро советуют вам смотреть в будущее с уверенностью и позитивом. Не стоит сомневаться в своих силах, ведь вы действительно достойны самого лучшего. И во вторник вы сможете сделать первые шаги к своему фантастическому взлету.

Скорпион

В этот день вы получите хорошие новости. Кроме этого, кто решит озвучить вам очень ценную информацию. Не торопитесь делиться новыми знаниями с посторонними, секрет вашего успеха в умении сохранить интригу.

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