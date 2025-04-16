Карты Таро назвали три знака Зодиака, у которых начинается "белая полоса"

Водолей

Вы наконец почувствуете, что ситуация, которая долго не давала вам сдвинуться с "мертвой точки", начнет меняться. Ваша сила всегда была в идеях и вере в чудеса, а сейчас к ним добавится поддержка тех, кто рядом с вами. Люди начнут отвечать на ваши инициативы, разговоры станут более искренними, а атмосфера - дружественной.

Важно не обесценить все эти перемены, позвольте себе порадоваться началу "белой полосы". Вас ждет период медленного, но уверенного возвращения к себе. И самое приятное в том, что вам не придется ничего доказывать. Просто будьте в своем темпе, и мир начнет подстраиваться под вас, а не наоборот.

Дева

На этой неделе в вашей жизни наконец появится наслаждение и ощущение радости от результата. Вы так долго прикладывали усилия и могли уже начать сомневаться в своих решениях. Но сейчас события вокруг покажут, что вы действовали и двигались дальше не зря.

Ваша "белая полоса" не будет слишком резкой или кардинальной. Она начнется с внутреннего ощущения, что вы больше не боитесь и не должны быть там, где вам плохо. И все начнет постепенно меняться к лучшему - вы начнете делать правильный выбор. Ставьте себя на первое место и мир начнет открывать перед вами все двери.

Стрелец

В вашем случае перемены придут через движение. Вам важно не сидеть на месте, в ближайшее время появится возможность, которая позволит вам расправить крылья. Вы привыкли вдохновлять других, а теперь настал момент, когда мир захочет вдохновить вас.

Вы получите несколько мелких, но символических подтверждений тому, что вы на правильном пути. Смело принимайте то, что приходит к вам, ведь порой не все нужно анализировать. Иногда достаточно довериться ощущению, что это "оно".