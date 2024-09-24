Карты Таро назвали три знака Зодиака, которые поймают удачу за хвост. Кто услышит хорошие новости

Водолей

В среду вам стоит взять под контроль все свои страхи. Карты Таро советуют вам избавиться от нерешительности. Только так вы сможете воспользоваться шансами на счастье, которые готовит для вас этот день. Пора поймать удачу за хвост, начинайте действовать.

Не позволяйте опасениям контролировать ваши поступки. Конечно, в некоторых ситуациях важно сохранять бдительность, однако не всегда. Если вы в чем-то сомневаетесь - обратитесь за советом к тем, кто внушает доверие.

Лев

25 сентября вы можете начать по-настоящему новую жизнь. Вас ждет крутой поворот, о котором вы едва ли догадываетесь. Конечно, поначалу все это может показаться неожиданным и внезапным, однако Вселенная давно начала готовить вас к переменам.

Карты Таро советуют вам пересмотреть свои ценности и понять, в какую сторону вы хотите двигаться дальше. В этот день вам точно не стоит полагаться на волю случая. Вы поймаете птицу счастья, но для этого придется потрудиться.

Весы

Среда начнется для вас с крутых новостей. Вы можете узнать, что ваши проблемы остаются в прошлом, ведь вперед вас ждут только радостные события и веселые приключения. Однако помните об ошибках, которые вы совершили, постарайтесь их не повторять.

25 сентября вы можете получить награду за все свои труды. Но если вы не приложили максимум усилий и попросту плыли по течению - сюрпризов не будет. Делайте выводы и двигайтесь дальше.