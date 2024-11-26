Карты Таро назвали главных везунчиков среды. Только эти знаки Зодиака взлетят выше всех

Водолей

Гороскоп на среду сулит вам громкие победы. Вы сможете утереть нос всем своим врагам и завистникам. Теперь диктовать условия и ставить свои интересы выше остальных будете вы, а не кто-то другой. Нет ничего плохого в том, что ваша жизнь станет гораздо лучше. Главное - не позволяйте успеху слишком опьянить и затуманить рассудок.

Лев

Не переживайте, если этот день поставит вас перед выбором. Вы сможете принять правильное решение, благодаря которому взлетите от счастья на седьмое небо. Карты Таро советуют вам слушать лишь тех, кому вы доверяете на все 100%. В среду вы поймете, какие люди находятся рядом с вами.

Весы

Таро-гороскоп на 27 ноября советует вам не торопиться с выводами. Кто-то попытается вас обмануть. Однако вы сможете вывести лжеца на чистую воду и не попасться в его паутину лжи. Вкус победы будет приятным, вы сможете добиться фантастического успеха.

Рак

В среду вы будете окружены заботой и теплотой. Наслаждайтесь этим днем, ведь вы не просто так попали в список главных счастливчиков. Ваша жизнь наполнится радостью, ждите неожиданные и приятные новости, а также не бойтесь делать первый шаг. Пора начать двигаться вперед и покорить новые вершины.