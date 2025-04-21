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Карты Таро назвали четыре знака Зодиака, которые поймают удачу за хвост

Понедельник 21 апреля 2025 21:01
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Карты Таро назвали четыре знака Зодиака, которые поймают удачу за хвост Гороскоп на 22 апреля (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Во вторник, 22 апреля, представители четырех знаков Зодиака могут смело рассчитывать на мощный энергетический толчок, новые возможности и приятные сюрпризы.

Каким знакам Зодиака улыбнется удача 22 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Овен

22 апреля принесет Овнам новые возможности в карьере или финансах. Вы можете получить предложение, которое давно ждали, или заметите ранее ускользавший шанс. Главное - не медлить и сразу действовать. Ваш естественный пыл и уверенность в себе помогут получить желаемое.

Близнецы

Близнецам карты Таро прочат взрыв энергии и вдохновения. Это прекрасный день для начала нового проекта, путешествия, отношений. Вы будете в центре внимания, потому не бойтесь проявить инициативу. Особенно благоприятными будут встречи с новыми людьми и неожиданные идеи.

Дева

Для Дев 22 апреля может стать днем ​​финансового прорыва или профессионального роста. Вам стоит обратить внимание на подсказки судьбы - это может быть точный разговор, знакомство или новое предложение. Ваше усердие и прагматизм дадут плоды, если соедините их с верой в собственные силы. Не исключайте приятные сюрпризы - они тоже часть успеха.

Стрелец

У Стрельцов появится возможность сделать важный шаг к мечте. Вы получите вдохновение, ясность мыслей и знак от Вселенной, которая укажет правильное направление. Это идеальное время, чтобы рискнуть, если сердце подсказывает, что "время пришло". Ваш оптимизм и решительность будут главными союзниками.

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Для написания материала были использованы такие источники: Tarot, Your Tango.

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