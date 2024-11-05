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Карты Таро назвали четыре знака Зодиака, которые возродятся из пепла уже в среду

Какие знаки Зодиака найдут свое счастье (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В среду, 6 ноября, представители четырех знаков Зодиака смогут начать все с чистого листа. Этот день подарит им возможность многое изменить.

Какие знаки Зодиака возродятся из пепла, будто феникс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Лев

В среду вы сможете решить сложную задачу, которую вам подбросила судьба. Начинайте браться за дело и не бойтесь принимать решения самостоятельно, без советов и указаний со стороны. Вы сможете возродиться и начать жить так, как давно хотели. Важно поверить в свои силы.

Водолей

Карты Таро советуют вам отказаться от важных дел. В этот день стоит сосредоточиться на своих эмоциях, желаниях, потребностях. Подумайте, как вы можете улучшить свою жизнь. Скорее всего, вы найдете выход и сможете попрощаться с полосой неудач, которая приносила вам немало огорчений.

Близнецы

Таро-гороскоп на среду сулит вам важный знак свыше. В этот день вы сможете избавиться от негатива и стряхнуть с себя пыль. Позвольте ветру перемен ворваться в вашу жизнь. Вы можете многое изменить и буквально возродиться из пепла, важно лишь искренне это захотеть.

Рак

6 ноября Вселенная поможет вам возродиться из пепла. Обязательно воспользуйтесь этим шансом, ведь он дается нечасто. Позвольте себе начать дышать полной грудью и попросту наслаждаться своим успехом. Это несложно, но придется многое изменить.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что ретроградный Марс подарит шанс на счастье четырем знакам Зодиака.

Помимо этого, читайте Таро-гороскоп до конца недели.

Во время написания материала были использованы источники: Parade, Astrofame.

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