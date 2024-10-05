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Карты Таро назвали 4 знака Зодиака, которым повезет в воскресенье. Кого ждут сюрпризы

Каким знакам Зодиака улыбнется удача (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В это воскресенье, 6 октября, представители четырех знаков Зодиака могут получить неожиданные подарки от Вселенной. Таро-гороскоп сулит им большую удачу и перемены к лучшему.

Какие знаки Зодиака получат шанс на счастье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Скорпион

В воскресенье вы можете насладиться гармонией. День будет спокойным, Вселенная подарит вам возможность отдохнуть и расслабиться. И это поможет не только набраться новых сил. После такого релакса вы с легкостью покорите поставленные перед собой цели.

Рыбы

6 октября вам стоит задуматься о серьезных достижениях. Пора бросить вызов всем обстоятельствам и проблемам. Карты Таро советуют вам зарядиться энергией, которая поможет вам одолеть препятствия и добиться желаемого.

Козерог

В этот день вас посетит вдохновение. Вы сможете поставить перед собой новые цели, а также освободиться от того, что не давало вам двигаться вперед. Обрубите контакты с теми, кто пытается обрезать вам крылья. Пора начать брать все в свои руки, а Вселенная вам поможет, ведь готовит особый сюрприз.

Дева

В воскресенье вам не стоит отказываться от важных дел, ведь именно 6 октября у вас может появиться желание покорять новые вершины. Делитесь своими мыслями с коллегами и близкими, в команде с единомышленниками у вас будет больше шансов на успех.

 

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