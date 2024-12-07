Карты Таро назвали 4 знака Зодиака, которые скоро поймают удачу за хвост

Стрелец

Карты Таро советуют вам немного снизить требования к окружающему миру. Удача вернется в вашу жизнь, но для этого нужно начать ценить то, что у вас уже есть. Поблагодарите близких за то, что они рядом, а также не ругайте судьбу, ведь на самом деле она к вам добра. Счастье состоит из мелочей, а вы их упорно игнорируете.

Рыбы

Таро-гороскоп на воскресенье сулит вам особый сюрприз. Вы сможете зарыть топор войны и наконец-то найти компромисс в непростой ситуации. Не стоит сжигать мосты и поддаваться импульсивным эмоциям. Вы сможете добиться куда больших успехов, если начнете прислушиваться к тому, что говорят окружающие.

Близнецы

Пора двигаться вперед, не стоит засиживаться на одном месте. В воскресенье вы сможете поймать птицу счастья за хвост. Не упускайте свой шанс все изменить, ведь он дается не всем и очень редко. Решайтесь на грандиозный рывок и заручитесь поддержкой тех, кому доверяете.

Дева

В воскресенье вам покажется, что вы в тупике. Однако это не так. Судьба не просто так привела вас к таким событиям. Только так вы сумеете многое переоценить и начать прокладывать новый путь к счастью. Все получится, уже очень скоро вы поймаете удачу за хвост.