Карпати заморозило і засипало снігом: фото зимової казки в горах

Для відпочинку на новорічні та різдвяні свята, коли чимало курортних країн ввели карантинні обмеження для мандрівників, приводів відвідати Карпати для українців стає все більше. До таких додався і сюрприз від погоди - гори буквально завалило снігом, перетворивши пейзажі на ожилу зимову казку.

Сніг почав залишатися у Карпатських горах тільки нещодавно, а на рівнинах взагалі весняна погода, передає Mukachevo.net.

Так, в той час, як на більшості території країни царює плюсова температура, і з опадів лише подекуди пройде дощик, а про снігопади багато хто вже почав забувати в січні, в гірському районі на Закарпатті вдарили морози.

Також з'явилися фото засніжених гір, з рясними заметами у всій красі та покриті білим і пухнастим "покривалом" схилами.

Карпатські гори 2 січня засипало снігом (фото: mukachevo.net)

"Станом на 08:00, 02.01.2021 р. на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західний, 8-9 м/с., температура навколишнього середовища -8 С", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз гірськолижні курорти вже активно приймають туристів. Погода тут - справжня зимова.

Засніжені Карпати (фото: mukachevo.net)

Раніше повідомлялося, що у Славському на гірськолижному курорті 74 людини застрягли на підйомнику 1 січня, і після порятунку туристи розповіли про інцидент, а в ДСНС показали відео, як знімали відпочивальників з канатної дороги.

Також ми писали про те, що синоптики у своєму прогнозі до середини січня розповідали, що в Україні очікується аномальна погода на Різдво і різке похолодання до -20 градусів.