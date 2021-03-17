В Карпати повернулася люта зима: оголошено 4-й рівень лавинної небезпеки

За станом на 7:45 17 березня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, а видимість обмежувалася 30 метрів. Через такий стан погодних умов у горах оголосили 4-й рівень лавинної небезпеки.

"Станом на 7:45 17.03.2021 р. на Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-західній 18 м/с. пориви вітру до 23 м/с. Заметіль, падає дрібний сніг. Температура повітря -10 ° С", - сказано в повідомленні.

У Карпати повернулася зима (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

До речі, керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фицак на своїй сторінці в Facebook зазначив, що 17 березня очікується 4-й рівень лавинної небезпеки у високогір'ї Івано-Франківської області.

"Падає сніг, хуртовини, вітер північний, північно-західний, велика маса перенесеного хуртовиною, погано закріпленого снігу. Негода триватиме до 18 числа. На схилі сніг розтріскується від кроків. Радимо утриматися від походів на високогір'я у найближчі дні", –написав Фрицак.