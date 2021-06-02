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Карпати 2 червня замело снігом: рятувальники зробили заяву для туристів

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Середа 02 червня 2021 14:43
Карпати 2 червня замело снігом: рятувальники зробили заяву для туристів У Карпатах 2 червня лежить сніг (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Зима все так само не хоче йти із Західного регіону України і продовжує нагадувати про себе снігом і морозом. Так, 2 червня, на високогір'ї Карпат зберігається зимова погода, а температура повітря впала до -2 градусів морозу.

На сторінці ДСНС України у Facebook показали відео гори Піп Іван, а також зробили важливе повідомлення для туристів.

"На на г. Піп Іван Чорногірський холодно. А також на ранок 2 червня хмарно, Вітер східний 10-12 м/с, а температура повітря -2 ° С. гірські рятувальники записали вчора відеозвернення для тих, хто мріє про похід до вершини. Будьте обережні! "- сказано під відео.

Відеоролик із засніженою вершиною можна подивитися за посиланням.

На відео ми можемо спостерігати засніжену гору Піп Іван. Там продовжує йти сніг.

"Інформація для туристів, в районі хребта спостерігається істотне погіршення погодних умов. Йде сніг. Найближчим часом ми рекомендуємо утриматися туристам від походу в гори", - кажуть рятівники.

Нагадаємо, що синоптики попереджають про погіршення погодних умов. За даними Укргідрометцентру, 3 червня вночі в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях значні дощі.

Як ми раніше писали, через негоду в Україні без світла залишилися 50 населених пунктів.

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