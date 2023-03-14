RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Карпатском заповеднике расцвели самые изящные весенние первоцветы: смотрите невероятные фото

Все виды крокусов занесены в Красную книгу Украины (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)
Автор: Юлия Гаюк

В украинских Карпатах распустились одни из самых утонченных первоцветов - крокусы. Все 7 видов, которые распространены в Украине, редкие и занесены в Красную книгу.

Об этом пишут на странице Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

Что известно о крокусах в Украине

Название "крокус" происходит от греческого слова "kroke", что в переводе означает "нить". Иначе цветы еще называют шафраном - с арабской "желтый". У растения действительно есть нитевидные желто-оранжевые рыльца.

Как цветут крокусы в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

В мире насчитывается около 80 видов крокусов, семь из которых произрастают в Украине. Среди них:

  • шафран Гейфелей
  • шафран банатский
  • шафран сетчатый
  • шафран крымский
  • шафран узколистный
  • шафран хороший
  • шафран Палласов

Такие шафраны, как банатский, красивый и Палласов цветут осенью, когда наблюдается острый дефицит цветов. Интересно, что распускаются они только при наличии солнца.

Как цветут крокусы в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

Все эти виды редкие, и занесены в Красную книгу Украины.

Шафран используют в производстве парфюмерии, в медицине, в текстильной промышленности для окрашивания тканей, ведь это натуральный краситель желтого цвета.

В марте массовое цветение редкого шафрана Гейфеля можно увидеть на территории Долины нарциссов в городе Хуст. Также, на коллекционном участке центральной усадьбы Карпатского биосферного заповедника в Рахове, где помимо этого вида, массово цветут разные сорта шафрана золотистого, весеннего, Зибера, Томазини.

Как цветут крокусы в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник

Раньше мы показывали цветение других первоцветов в Карпатах.

Читайте также, какой новый гигантский курорт может появиться недалеко от Буковеля.

Читайте РБК-Украина в Google News
РослиниКарпаты