В Карпатском заповеднике расцвели самые изящные весенние первоцветы: смотрите невероятные фото

Что известно о крокусах в Украине

Название "крокус" происходит от греческого слова "kroke", что в переводе означает "нить". Иначе цветы еще называют шафраном - с арабской "желтый". У растения действительно есть нитевидные желто-оранжевые рыльца.

Как цветут крокусы в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

В мире насчитывается около 80 видов крокусов, семь из которых произрастают в Украине. Среди них:

шафран Гейфелей

шафран банатский

шафран сетчатый

шафран крымский

шафран узколистный

шафран хороший

шафран Палласов

Такие шафраны, как банатский, красивый и Палласов цветут осенью, когда наблюдается острый дефицит цветов. Интересно, что распускаются они только при наличии солнца.

Как цветут крокусы в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

Все эти виды редкие, и занесены в Красную книгу Украины.

Шафран используют в производстве парфюмерии, в медицине, в текстильной промышленности для окрашивания тканей, ведь это натуральный краситель желтого цвета.

В марте массовое цветение редкого шафрана Гейфеля можно увидеть на территории Долины нарциссов в городе Хуст. Также, на коллекционном участке центральной усадьбы Карпатского биосферного заповедника в Рахове, где помимо этого вида, массово цветут разные сорта шафрана золотистого, весеннего, Зибера, Томазини.

Как цветут крокусы в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник