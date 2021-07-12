У Карпатах посередині літа випав сніг (відео)

В Україні літо в самому розпалі і практично у всіх регіонах спостерігається сильна спека. Тим часом у Карпатах випав сніг. Це сталося на горі Піп Іван.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Україна зараз".
Зазначається, що опади випали ще 10 липня, а зараз вже розтанули.
"На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Відео з підтвердженням цьому виклав турист ще 10 липня. Вчора сніг розтанув, на горі потепліло до +11. Сьогодні на горі, як і в багатьох областях Західної України, прогнозується дощ. В інших регіонах країни збережеться спекотна погода", - сказано в повідомленні під відео.
У Карпатах в середині літа випав сніг
До речі, 31 травня на горі Піп Іван ситуація з погодою була аналогічною. В останні весняні дні несподівано випав сніг. Хоча сезон там закінчився, Чорногорський пошуково-рятувальний пост попереджав про обмеження видимості до 30 м.
Зазначимо, що така погода у високогір'ї Карпат зовсім не рідкість. Опади у вигляді снігу спостерігалися там навіть влітку.
Як ми писали раніше, погода в Україні незабаром зміниться з приходом дощового атмосферного фронту і зниженням температури місцями до +25 градусів.