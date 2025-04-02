В Карпатах заметили "единорога": как выглядит это мифическое животное

Как сообщается, среди пихтово-буковых лесов национального природного парка "Бойковщина" живет "карпатский единорог".

"Этот редкий представитель дикой природы, который является национальным символом Шотландии и украшает герб Великобритании, теперь поселился и в Карпатах!" - написали представители национального парка.

На самом деле мифическое животное, о котором говорят работники НПП "Бойковщина", - это самец косули. Но он очень редкий, потому что имеет всего один рог. В Карпатах заметили "единорога" (facebook.com/forestUKR)

Дело в том, что в природе изредка встречаются животные, у которых один рог развивается неправильно или же его теряют по определенным причинам (драка или повреждения).

"Но разве это повод не верить в чудеса? Поражая своим видом и таинственностью, лесные жители напоминают нам, что природа способна создавать чудеса даже в обычных, на первый взгляд, существах. Поэтому в следующий раз, путешествуя лесами Бойковщины, кто знает, может, вам повезет встретить этого загадочного красавца!" - отметили в Госагентстве. В Карпатах заметили "единорога" (facebook.com/forestUKR)

Стоит добавить, что единороги - это мифические существа, которые в реальном мире не существуют. Они - яркие представители легенд, фольклора и детских сказок в разных культурах мира.

В природе встречаются реальные животные, которых иногда называют "единорогами". Например, один рог на голове имеет индийский носорог, а еще нарвал - морское млекопитающее, у которого есть длинный рог, который на самом деле является зубом. В природе иногда встречаются животные с одним рогом (фото: facebook.com/forestUKR)