У Карпатах планують побудувати ще два гірськолижних курорти: де вони будуть розташовані

У 2020 році в Карпатах розпочнуть будівництво ще двох гірськолижних курортів. Один з них буде розташований в Закарпатті, а другий – у Славському Львівської області.

"Нові курорти в Закарпатській області – Боржава, гірськолижний курорт, будівництво якого розпочнеться у цьому році. У Славському – новий великий курорт", - повідомив заступник керівника Офісу президента.

Варто відзначити, що раніше в Офісі президента обговорювався проект створення в Україні високогірного спортивно-туристичного кластера "Боржава". У цього проекту є інвестори з Австрії, які виявляють зацікавленість у втіленні цієї ідеї.

Боржава – гірський масив на Полонинському хребті Українських Карпат. Він розташований між річками Латорицею та Рікою. Довжина хребта – понад 50 км, ширина – 34 км, найвища вершина цього хребта – гора Стой (1681м)

На даний момент там функціонує гірськолижний курорт з 11 підйомниками (два крісельних, а решта бугельні). Там вже розвинена інфраструктура і є готелі, ресторани і розважальні заклади. Загальна протяжність трас становить 20 км. Курорт був відкритий в 2012 році.

На території Славського також є кілька спусків, які активно розвиваються. В центрі знаходиться гора Погар з підйомниками, а також Політехніка. Також є спуски Високий Верх та Тростян і Менчіл.