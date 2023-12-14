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Карпачев рассказал, что чувствует ребенок, когда его бьют родители

Четверг 14 декабря 2023 15:01
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Карпачев рассказал, что чувствует ребенок, когда его бьют родители Что чувствует ребенок, когда его бьют (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Дмитрий Карпачов

Физическое наказание многократно описано психологами и педагогами по всему миру. Все специалисты утверждают - это жестокое обращение с ребенком!

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Дмитрия Карпачева.

Что чувствует ребенок, которого бьют

Если к ребенку регулярно применять телесные наказания, у него изменяются структуры головного мозга, отвечающие за память и эмоции.

У ребенка нарушается обмен нейромедиаторов, и в большей степени - окситоцин, который называют гормоном привязанности. Впоследствии такой ребенок будет испытывать трудности с формированием стабильных и близких отношений - с друзьями, любимыми, со своими же родителями.

Нарушения происходят и в мозговой системе подкрепления, из-за чего ребенок не видит ориентиров из-за полученного ранее положительного опыта. Это может повлиять на будущее, успех в карьере и создании семьи.

На этом фоне повышается чувствительность к опасности, развивается подозрительность, недоверие к окружающим. Такого ребенка труднее мотивировать к обучению и саморазвитию, его трудно чем-то заинтересовать, увлечь.

Что ребенок ждет от родителей

По своей природе ребенок тянется к родителям, ждет от них любви, внимания, заботы. Если он этого не получает, то происходит сбой в эмоционально-мотивационной регуляции. То есть в ответ на жестокое поведение ребенок начинает вести себя еще хуже.

К последствиям телесных наказаний относят неспособность разрешать споры мирно, находить компромисс. Таких детей родители научили, что в любой тяжелой ситуации можно задействовать ляпас.

Любой маленький мальчик или девочка, как и любой взрослый, если его дергают - начнет нервничать. И слушать дальше не сможет.

Психолог отметил, что в Украине законодательством запрещено физическое наказание детей.

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