"Кишенькові скоморохи" Путіна зняли кліп про Кримський міст (відео)

Група "Любе" зняла кліп про Кримський міст і осоромилася в мережі
Кримський міст став "героєм" нової пісні групи "Любе", яка є найулюбленішим колективом президента РФ Володимира Путіна. У композиції "По мосту" 62-річний Микола Расторгуєв співає про літню відпустку на морському узбережжі в анексованому Криму, до якого можна легко дістатися по мосту через Керченську протоку.
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"Кримський міст - споруда грандіозна. Я мріяв подивитися на нього, відчути, що це таке. Дуже вражає. Раджу, у кого є можливість, проїхати по цьому мосту. Ще в радянські часи ми часто їздили на гастролі до Криму. Це одне з кращих місць. Узбережжя, гори, сонце - краса неймовірна. Ми приїжджаємо сюди із задоволенням і, якщо дозволяє час, поєднуємо концерти і невеликий відпочинок", - розповів заборонений в Україні Расторгуєв.
Кліп групи "Любе" про Кримський міст
Користувачі мережі розкритикували як саму пісню з кліпом, так і те, що Расторгуєв, який співає про красу Росії, живе в одній з країн "загниваючої" Європи.
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Тим часом російські окупанти перетворюють Крим у смітник.
Раніше ми писали про те, що експерт налякав росіян заявою про те, що Кримський міст можна підірвати, щоб позбавити РФ важелів впливу на півострів надалі.