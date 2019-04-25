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"Кишенькові скоморохи" Путіна зняли кліп про Кримський міст (відео)


Група "Любе" зняла кліп про Кримський міст і осоромилася в мережі

Кримський міст став "героєм" нової пісні групи "Любе", яка є найулюбленішим колективом президента РФ Володимира Путіна. У композиції "По мосту" 62-річний Микола Расторгуєв співає про літню відпустку на морському узбережжі в анексованому Криму, до якого можна легко дістатися по мосту через Керченську протоку.

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"Кримський міст - споруда грандіозна. Я мріяв подивитися на нього, відчути, що це таке. Дуже вражає. Раджу, у кого є можливість, проїхати по цьому мосту. Ще в радянські часи ми часто їздили на гастролі до Криму. Це одне з кращих місць. Узбережжя, гори, сонце - краса неймовірна. Ми приїжджаємо сюди із задоволенням і, якщо дозволяє час, поєднуємо концерти і невеликий відпочинок", - розповів заборонений в Україні Расторгуєв.

Кліп групи "Любе" про Кримський міст

Користувачі мережі розкритикували як саму пісню з кліпом, так і те, що Расторгуєв, який співає про красу Росії, живе в одній з країн "загниваючої" Європи.

  • Кишенькові скоморохи дяді Вови!
  • Це все красиво, а нехай знімуть життя росіян у регіонах і глибинках - ото краса вийде...
  • Расторгуєв повернувся в Росію з Німеччини - понти кинути на пару днів.
  • 21 століття. Смєхдєржава. Придворні блазні співають цареві про міст...
  • Смішно на це дивитися. Знімають кліп про Крим, а відпочивають на Сейшелах і Канарах... Дуже патріотично. Особливо, для місцевого електорату. Прям гордість охоплює.
  • Нехай знімуть кліп про те, як вони в ненависній Європі вілли купують собі!
  • Зовсім опустилися...
  • Поперли держзамовлення - середина року близько.
  • На колінах зручніше.
  • Жах якийсь...
  • "Любе" приїхали з Європи грошиків в Росії підзаробити. Виїхав з Росії - значить там все убого.

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Тим часом російські окупанти перетворюють Крим у смітник.

Раніше ми писали про те, що експерт налякав росіян заявою про те, що Кримський міст можна підірвати, щоб позбавити РФ важелів впливу на півострів надалі.

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