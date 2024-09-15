Кардиолог рассказала, что ужасно вредит нервной системе и как можно помочь себе

Воздействие стресса на организм

10 минут стресса приводит к 0 уровню магния в организме. А магний - это минерал, необходимый для здорового функционирования каждого органа, особенно работы сердца и нервной системы.

Кроме этого, находясь в состоянии стресса, ваш организм вырабатывает гормоны стресса, которые повышают артериальное давление.

По словам врача, люди, часто находящиеся в состоянии стресса, имеют на 27% больший риск возникновения сердечных приступов.

Стресс играет значительную роль в возникновении и развитии неврологических расстройств, поскольку может вызвать изменения в гормональном фоне организма.

Продукты с магнием

Важно знать, что магний жизненно важен для иммунной функции, поскольку он играет решающую роль в различных процессах иммунной системы.

Также он поддерживает активацию и функционирование иммунных клеток, включая Т-лимфоциты и природные клетки-киллеры, необходимые для распознавания инфекций и борьбы с ними,

Магний является распространенным элементом, поступающим с едой и водой. Больше всего его в таких продуктах:

орехи и семена: миндаль, кешью, семена льна, семена тыквы

бобовые: фасоль, чечевица, арахис

цельнозерновые: пшеница, киноа

молоко, йогурт

зелень: шпинат

черный шоколад

минеральная вода

Что делать

Кардиолог отметила, что стоит научиться управлять стрессом: занимайтесь физической активностью, медитируйте, общайтесь с близкими и не забывайте о регулярном отдыхе.

В сложные времена смех или простая улыбка может позволить вам чувствовать себя гораздо лучше. Смех высвобождает эндорфины (гормоны счастья), которые естественным образом снижают уровень стресса и помогают расслабиться.

"Чем быстрее найдете свой рецепт сбалансировать нервную систему, тем дольше она вам прослужит. Не пренебрегайте обращением к психологу или психотерапевту", - отметила врач.