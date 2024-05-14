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Кардиолог рассказала, что здоровые люди должны делать раз в месяц

Как часто нужно измерять артериальное давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Артериальное давление представляет собой нестабильный показатель, который может изменяться даже от легкой физической активности, разговоров, употребления чая или кофе и других факторов. Поэтому время от времени необходимо проверять показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Как часто измерять артериальное давление

По словам врача, если у вас установлены сердечно-сосудистые заболевания, то есть диагнозы и вы принимаете таблетки для стабилизации давления, тогда давление нужно измерять дважды в день - утром и вечером.

Если вы здоровый человек и не страдаете повышением артериального давления, то профилактически можно измерять его раз в месяц, чтобы убедиться, что давление в норме.

При измерении нужно сидеть спокойно, не рекомендуется двигаться и отвлекаться на посторонние раздражители, такие как телевизор, телефон, громкая музыка и другие факторы. Для людей у которых есть проблемы с давлением, им следует проводить измерения трижды с интервалом в 2-3 минуты и брать за основу полученный средний показатель.

Чтобы результаты были достоверными, необходимо производить замер в спокойном состоянии, опереться о спинку кресла или стула, положить руку на поверхность так, чтобы манжета была на уровне сердца.

Важно, что мерить давление по 5-7 раз в день не следует. Это вызывает только излишнюю нервозность, что может спровоцировать скачки давления.

Норма артериального давления у взрослых

Показатель измеряют в миллиметрах ртутного столбика с помощью специального аппарата - тонометра. Сделать это может врач-терапевт на приеме или пациент на дому самостоятельно.

Показатели артериального давления в норме таковы:

  • 100-120/60-80 мм рт. ст. - оптимальный
  • в пределах 120-129/80-84 мм рт. ст. - нормальный
  • 130-139/85-89 мм рт. ст. - повышенный

Низкое давление (гипотония) - показатели менее 110/60 мм рт. ст. Высокое давление (гипертония) - показатели 140/90 мм рт. ст. и более. Оба состояния могут привести к серьезным последствиям, поэтому требуют обращения к врачу.

 

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Артерильное давлениеКардиолог