Кардиолог рассказала, почему дети внезапно умирают на уроках физкультуры и как этого избежать

Все родители любят своих детей и хотят для них только лучшего. Поэтому случаи, когда, кажется, здоровые дети внезапно умирают на уроках физкультуры, вызывают беспокойство у всех.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Кардиолог Мария Павленко рассказала, что может быть причиной столь внезапных смертей у детей. И, самое главное, как родители могут это предотвратить.
Она рассказала, что внезапная смерть является следствием остановки кровообращения - неожиданной потери функции сердца, что приводит к потере сознания и коллапсу.
Сердце человека выполняет чрезвычайно важную функцию в организме - работает как насос, обеспечивая все органы кровью, а вместе с тем кислородом и необходимыми питательными веществами. Также специальные клетки в сердце способны самостоятельно производить электроимпульсы, как миниэлектростанция.
Иногда из-за различных причин электрическая активность сердца нарушается, что может привести к его неэффективной работе или полной остановке. Именно это причина внезапной смерти у детей и молодых людей до 30 лет.
Все потому, что при физической активности сердце человека вынуждено работать больше. В частности, сокращаться чаще и перекачивать больше крови. Однако необходимо понимать, что физическая нагрузка может быть только триггером, но не причиной.
Вероятность внезапной сердечной смерти растет у детей, имеющих следующие факторы риска:
Для того, чтобы предотвратить внезапную смерть у детей, следует придерживаться рекомендаций:
В частности, речь идет о следующих симптомах:
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