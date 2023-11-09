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Кардиолог рассказала, почему дети внезапно умирают на уроках физкультуры и как этого избежать

Почему дети внезапно умирают на уроке физкультуры (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Все родители любят своих детей и хотят для них только лучшего. Поэтому случаи, когда, кажется, здоровые дети внезапно умирают на уроках физкультуры, вызывают беспокойство у всех.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Какая причина внезапной смерти

Кардиолог Мария Павленко рассказала, что может быть причиной столь внезапных смертей у детей. И, самое главное, как родители могут это предотвратить.

Она рассказала, что внезапная смерть является следствием остановки кровообращения - неожиданной потери функции сердца, что приводит к потере сознания и коллапсу.

Сердце человека выполняет чрезвычайно важную функцию в организме - работает как насос, обеспечивая все органы кровью, а вместе с тем кислородом и необходимыми питательными веществами. Также специальные клетки в сердце способны самостоятельно производить электроимпульсы, как миниэлектростанция.

Иногда из-за различных причин электрическая активность сердца нарушается, что может привести к его неэффективной работе или полной остановке. Именно это причина внезапной смерти у детей и молодых людей до 30 лет.

Почему это возникает во время физической активности

Все потому, что при физической активности сердце человека вынуждено работать больше. В частности, сокращаться чаще и перекачивать больше крови. Однако необходимо понимать, что физическая нагрузка может быть только триггером, но не причиной.

Вероятность внезапной сердечной смерти растет у детей, имеющих следующие факторы риска:

  • структурные аномалии сердца (врожденные пороки сердца)
  • аномалии электрической системы сердца
  • приобретенные болезни сердца (воспаление или инфекция сердца)
  • аритмии
  • атеросклероз коронарных артерий
  • внезапный удар в грудную клетку прямо над сердцем

Как предотвратить

Для того, чтобы предотвратить внезапную смерть у детей, следует придерживаться рекомендаций:

  • своевременно замечать симптомы и состояния у детей, которые настораживают
  • систематически и своевременно проводить профилактические осмотры у врачей
  • знать семейную историю заболеваний
  • уметь оказывать неотложную помощь

Какие симптомы должны насторожить

В частности, речь идет о следующих симптомах:

  • боль или дискомфорт в груди, связанные с физической нагрузкой
  • потеря сознания по неустановленной причине или состояние близкое к обмороку
  • судороги по неустановленной причине, особенно во время физических нагрузок
  • головокружение
  • учащенное или неритмическое сердцебиение
  • чрезмерная усталость или непонятная одышка при физической нагрузке
  • вирусная инфекция, сопровождавшаяся болью в груди
  • сердечные шумы в анамнезе
  • высокое артериальное давление
  • наличие в семье внезапных смертей по неизвестным причинам у людей до 50 лет
  • наличие в семье сердечно-сосудистых заболеваний, особенно наследственных

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