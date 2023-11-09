Кардиолог рассказала, почему дети внезапно умирают на уроках физкультуры и как этого избежать

Какая причина внезапной смерти

Кардиолог Мария Павленко рассказала, что может быть причиной столь внезапных смертей у детей. И, самое главное, как родители могут это предотвратить.

Она рассказала, что внезапная смерть является следствием остановки кровообращения - неожиданной потери функции сердца, что приводит к потере сознания и коллапсу.

Сердце человека выполняет чрезвычайно важную функцию в организме - работает как насос, обеспечивая все органы кровью, а вместе с тем кислородом и необходимыми питательными веществами. Также специальные клетки в сердце способны самостоятельно производить электроимпульсы, как миниэлектростанция.

Иногда из-за различных причин электрическая активность сердца нарушается, что может привести к его неэффективной работе или полной остановке. Именно это причина внезапной смерти у детей и молодых людей до 30 лет.

Почему это возникает во время физической активности

Все потому, что при физической активности сердце человека вынуждено работать больше. В частности, сокращаться чаще и перекачивать больше крови. Однако необходимо понимать, что физическая нагрузка может быть только триггером, но не причиной.

Вероятность внезапной сердечной смерти растет у детей, имеющих следующие факторы риска:

структурные аномалии сердца (врожденные пороки сердца)

аномалии электрической системы сердца

приобретенные болезни сердца (воспаление или инфекция сердца)

аритмии

атеросклероз коронарных артерий

внезапный удар в грудную клетку прямо над сердцем

Как предотвратить

Для того, чтобы предотвратить внезапную смерть у детей, следует придерживаться рекомендаций:

своевременно замечать симптомы и состояния у детей, которые настораживают

систематически и своевременно проводить профилактические осмотры у врачей

знать семейную историю заболеваний

уметь оказывать неотложную помощь

Какие симптомы должны насторожить

В частности, речь идет о следующих симптомах: