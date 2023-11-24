Кардиолог рассказала, действительно ли можно кому-то "разбить сердце"
Многие не верят, что у человека может "разбиться" сердце. Однако, существует синдром разбитого сердца. Это редкий синдром острой сердечной недостаточности, который легко имитирует сердечный приступ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Причины "разбитого сердца"
В медицине действительно существует синдром разбитого сердца. Такое состояние возникает остро на фоне очень эмоциональных событий и, по симптомам, похоже на сердечный приступ.
В частности, в результате такого заболевания нарушается работа сердца.
Кардиолог Мария Павленко рассказала, что в жизни каждого человека встречается достаточно много эмоциональных событий. Это может быть как смерть близкого человека, тяжелое заболевание, большая ссора, так и положительные ситуации, например большой выигрыш в лотерею.
Однако на этом фоне может развиваться кардиомиопатия такоцубо. На это может повлиять не только эмоциональный, но и физический стресс, например авария, серьезная операция и т.д.
Также к триггерам относят некоторые медицинские препараты, такие как сильные противоаллергические средства, экстренные лекарства против приступов астмы и даже препараты от заложенности носа.
Врач говорит, что точная причина возникновения синдрома неизвестна. Однако считается, что во время значительного стрессового события в организме человека выделяется сверхбольшое количество стимулирующих гормонов, которые приводят к изменениям в работе сердца.
Такие изменения достаточно специфичны: верхушка сердца расширяется, а другие части несколько сужаются. Тогда сердце приобретает вид такоцубо - японского кувшина для вылавливания осьминогов.
При таком состоянии сердце не может полностью и правильно выполнять свои функции.
Какие существуют группы риска
Мария Павленко отметила, что синдром чаще наблюдается у женщин старше 50 лет. Также люди, имеющие диагностированную депрессию, повышенную тревожность и другие уязвимые психические состояния, имеют большую вероятность развить кардиомиопатию при благоприятных внешних условиях.
К основным симптомам синдрома кардиолог отнесла:
- боль в области грудной клетки
- одышка
- снижение артериального давления
- нарушение ритма работы сердца
Эти проявления могут быть очень похожи на инфаркт миокарда. Чтобы отличить эти два угрожающих состояния, врачи проводят ряд специфических исследований.
Кардиомиопатия такоцубо обычно эффективно лечится и проходит через несколько недель без долгосрочных последствий для здоровья человека.
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