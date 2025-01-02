Кардиолог назвала 6 признаков "неисправности" сердца, которые легко пропустить

Признаки проблем с сердцем

Хроническая усталость

Если появилось ощущение будто "сели батарейки", даже после отпуска или полноценного сна, то это может быть признаком того, что сердце не справляется с доставкой кислорода к тканям.

При таком симптоме нужно немедленно обратиться к врачу.

"Представьте, что сердце это как двигатель вашего автомобиля: даже если он работает, но что-то начало стучать или шуметь, это признак, что нужна проверка. Так же и с нашим сердцем: оно иногда "шепчет" о проблемах, но эти сигналы мы часто игнорируем", - говорится в сообщении.

Отеки ног

Если после рабочего дня обувь становится тесной, а ноги выглядят так, будто вы провели 10 часов в самолете, то это может означать, что сердце работает "на пределе".

Организм не успевает откачивать лишнюю жидкость, поэтому и возникает сильный отек.

Странный кашель

Сухой и затяжной кашель, который не связан с простудой, иногда является сигналом о застое жидкости в легких из-за сердечной недостаточности.

Одышка при легких нагрузках

Задыхаетесь, когда поднимаетесь на 2 этаж или спешите за автобусом, нередко это может быть больше, чем просто слабая физическая форма.

Часто это является симптомом проблем с сердечно-сосудистой системой и нельзя игнорировать это состояние.

Дискомфорт в груди или животе

Боль в груди - это классический симптом. Однако, если это лишь легкое сжатие, тяжесть или даже боль в верхней части живота, то так сердце иногда маскируется под гастрит или изжогу.

Головокружение или обморок

Чувствуете, будто "отключаетесь" после резкого подъема. Сердце может не обеспечивать мозг достаточным количеством крови.

Как уменьшить риск сердечных проблем

Здоровый образ жизни, правильное питание и соответствие медицинским рекомендациям являются ключевыми для снижения риска сердечных проблем.

Ведите здоровый образ жизни

Попробуйте включить в свою рутину физическую активность, такую как ходьба, бег, плавание или велосипедная езда. Цель - получать не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю.

Важно, что курение является основным фактором риска сердечных заболеваний. Если вы курите, бросить курить - это самый важный шаг, который вы можете сделать, чтобы улучшить здоровье своего сердца.

Хронический стресс может способствовать развитию сердечных заболеваний. Найдите способы преодоления стресса, такие как физические упражнения, техники релаксации (например, глубокое дыхание, медитация, йога), время с близкими или обращение к профессиональной помощи, если это необходимо.

Правильное питание

Потребляйте разнообразную и сбалансированную диету, включающую свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и здоровые жиры.

Ограничение чрезмерного потребления соли: попробуйте уменьшить количество соли в рационе и избегать пищи с высоким содержанием натрия.

Потребляйте меньше продуктов, богатых "плохим" холестерином. Вместо этого, выбирайте нежирные источники белка, которые содержатся в рыбе, курятине без кожи и бобовых.