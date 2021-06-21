Карасів можна ловити руками: у мережі показали моторошні наслідки сильних злив в Україні

У ДСНС розповіли, що затоплено 23 приватних будинки та 102 домогосподарства – в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах. Тривають роботи з відкачування води.

Як показали на відео, в парку Глоби рибу можна ловити вже просто руками, а частина доріг водою просто змило.

Схожа ситуація і на Буковині. У Чернівецькій області затоплено 80 будинків у 8 населених пунктах, пошкоджено 30 км доріг, 9 мостів. В цілому стихія вдарила майже по 30 населених пунктах області. Без світла залишилися жителі кількох сіл. Рятувальники роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки негоди.