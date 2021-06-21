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Карасей можно ловить руками: в сети показали жуткие последствия сильных ливней в Украине

Автор: Анна Шиканова

В Украине уже более недели продолжаются сильные ливни в разных регионах страны. Затоплены улицы, домохозяйства, дороги. На выходных от бушующей стихии пострадали Днепр и Буковина.

Видео с жуткими последствиями непогоды жители выкладывают в социальных сетях. В Днепре затоплено более сотни домов и домохозяйств, в Черновицкой области более 150. Что происходит в регионах - читайте в материале ниже.

В ГСЧС рассказали, что затоплено 23 частных дома и 102 домохозяйства – в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах. Продолжаются работы по откачиванию воды.

Как показали на видео, в парке Глобы рыбу можно ловить уже просто руками, а часть дорог водой просто смыло.

Похожая ситуация и на Буковине. В Черновицкой области затоплено 80 домов в 8 населенных пунктах, повреждено 30 км дорог, 9 мостов. В общей сложности стихия ударила почти по 30 населенным пунктам области. Без света остались жители нескольких сел. Спасатели делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия непогоды.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ялте полностью затопило крокодиляриум и на свободу вырвалось более 70 рептилий.

А также рассказывали о том, что в Крыму бушует стихия и старожилы утверждают, что такой катастрофы на полуострове не было более ста лет.

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