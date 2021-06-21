Карасей можно ловить руками: в сети показали жуткие последствия сильных ливней в Украине

В ГСЧС рассказали, что затоплено 23 частных дома и 102 домохозяйства – в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах. Продолжаются работы по откачиванию воды.

Как показали на видео, в парке Глобы рыбу можно ловить уже просто руками, а часть дорог водой просто смыло.

Похожая ситуация и на Буковине. В Черновицкой области затоплено 80 домов в 8 населенных пунктах, повреждено 30 км дорог, 9 мостов. В общей сложности стихия ударила почти по 30 населенным пунктам области. Без света остались жители нескольких сел. Спасатели делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия непогоды.