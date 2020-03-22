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Карантин в Україні: як жителі зможуть отримати оплачуваний лікарняний

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 09:26
Карантин в Україні: як жителі зможуть отримати оплачуваний лікарняний
Лікарняний під час карантину в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли, як будуть оформляти і оплачувати лікарняні листки в умовах карантину

В Україні введено карантин через загрозу поширення коронавірусу і багатьох працівників відправили на віддалену роботу з дому та у вимушену відпустку. Багато українців спантеличені питанням, як будуть виплачувати лікарняний в умовах карантину через коронавірус.

Як розповіла керівниця Фонду Соціального страхування Олена Дума на брифінгу в Кабінеті міністрів України, умови видачі лікарняних в умовах карантину трохи змінилися. Вона зазначила, що всі лікарняні будуть оплачені тим працівникам, які мають лікарняні листи від лікаря-інфекціоніста або сімейного лікаря.

В Україні запровадили особливий порядок видачі лікарняних – його можуть оформити тим, хто перебуває в лікарні, а також тим, хто знаходиться в самоізоляції, але під наглядом лікарів. Всім працівникам, які потрапляють в ці категорії, оплатять лікарняні з першого і до останнього дня відсутності на роботі.

Якщо у працівника захворіла дитина у віці до 14 років, то лікарняний оплачується одному з батьків, як і раніше – з першого до 14 дня. Якщо дитина у віці до 14 років знаходиться в стаціонарі, то такий лікарняний оплачується повністю.

Всім, хто захворів у період карантину та отримав лікарняний від сімейного лікаря, будуть оплачувати 50% від його заробітку.

Для тих, хто захворів під час карантину, будуть діяти такі ж правила, як і раніше. Фонд оплатить лікарняний з шостого дня захворювання і до повного одужання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запустять послугу оформлення лікарняних листків онлайн і пояснювали, як це буде працювати.

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