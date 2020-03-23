Карантин в Україні: власникам кредитів приготували сюрприз

Карантин в Україні через коронавірус змусив дуже переживати тих людей, які виплачують іпотечні кредити. Ні для кого не секрет, що курс долара і євро різко пішов вгору, чим дуже схвилював українців. Прес-служба Нацбанку обрадувала громадян приємною новиною, що на період карантину, тобто до 3 квітня, українці можуть не платити відсоток за іпотечними кредитами.

"Клієнти банків на час карантину можуть призупинити виплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу. Про це банки також повинні повідомити клієнтам", - сказано в повідомленні НБУ.

У Національному банку України нагадали, що фінансовим установам заборонено штрафувати своїх клієнтів за несвоєчасну оплату споживчих кредитів, підвищувати процентні ставки за такими кредитами або здійснювати інші подібні заходи. Про це банки повинні поінформувати своїх позичальників.

Наголошується, що на час карантину банкомати повинні бути підкріплені готівкою, щоб клієнти могли зняти кошти.

До речі, щоб не піддавати працівників і клієнтів банків небезпеки, банки повинні максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн канали.

З цією ж метою банки можуть самостійно визначати і змінювати режим роботи відділень, кількість та перелік операцій в конкретних відділеннях з урахуванням ситуації і навантаження.

Як ми раніше писали, Національний банк дозволив на період карантинних заходів надавати українцям пільгові умови обслуговування кредитів, крім того, заборонено нараховувати пеню за прострочення споживчих кредитів.