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Карантин в Україні: в мережі показали, як міряють температуру в'їжджаючим у Київ

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 14:22
Карантин в Україні: в мережі показали, як міряють температуру в'їжджаючим у Київ
Як ведеться температурний скринінг під час карантину (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали, як перевіряють температуру у водіїв, що в'їжджають на авто в Київ

Карантин в Україні через коронавірус посилили 6 квітня. Напередодні київські власті видали наказ перевіряти температуру всім в'їжджаючим на авто людям. Однак за фактом цього не відбувається. У мережі показали відео, на якому показано, що машини ніхто не зупиняє, в місто можна потрапити без проблем.

На відео показаний так званий температурний скринінг з боку Пущі-Водиці, якого насправді немає.

Люди в камуфляжі стоять і не зупиняють автомобілі.

Нагадаємо, З 6 квітня Кабмін ухвалив ввести особливий режим в'їзду та виїзду на територію областей з установкою пропускних пунктів. На них буде проводитися температурний скринінг всіх водіїв і пасажирів транспортних засобів.

У разі погіршення ситуації з поширенням коронавіруса, місцеві органи влади наділяються повноваженнями обмежувати сполучення між областями.

Під Києвом не перевіряють водіїв (YouTube)

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