ru
ua

Карантин в Україні: що відбувається в супермаркетах і як будуть змінюватися ціни

Новини » Коронавірус   

Через карантин ціни у супермаркетах України будуть зростати

Карантин в Україні провокує зростання цін, у квітні насамперед подорожчають цитрусові та сезонні товари. Причиною є не тільки протиепідемічний захід, але й те, що Туреччина обмежила доступ в країну іноземних перевізників.

Подібні зміни позначилися на цінах овочів і фруктів. Проблеми з доставкою і зміна курсу будуть основними факторами впливу, інформує "Сьогодні".

Експерти прогнозують, що за такими позиціями, як лимон та інші цитрусові, вже на наступному тижні ціни можуть істотно зрости. А помідори встановлять новий ціновий рекорд.

"Помідори українські теплиці почнуть збирати ближче до середини квітня. Найближчі два тижні ціни в Україні будуть залежати від можливості поставок з Туреччини, з цієї країни ми завозимо 95% всіх імпортних томатів. Також з Туреччини ми імпортуємо більше 90% всіх лимонів",- прокоментувала ситуацію керівник департаменту аналітики ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

Голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко вважає, що наступний тиждень буде переломним. Є ймовірність, що Кабмін поверне цінове регулювання на соціально значущі продукти і, можливо, заборонить експорт окремих видів продовольства, зокрема зерна, овочів та фруктів.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін зазначив, що запасів продуктів в Україні достатньо. Також хорошим знаком є зміцнення гривні. Ціни підуть вгору тільки в тому випадку, якщо національна валюта почне девальвувати.

Нагадаємо, що медики розвіяли черговий міф про коронавирус.

Ми писали, що Комаровський дав список ліків, які можуть допомогти при коронавирусі.

Рада прийняла закон про ринок землі у другому читанні Резніков: підписавши протокол в Мінську 11 березня ми не пішли далі попередньої влади
Читати всі новини