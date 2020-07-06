Карантин в Україні починають послаблювати: які області почали одужувати

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Показники по коронавірусу почали знижуватися в найбільш проблемних областях

Карантин в Україні почали послаблювати. Ситуація почала поліпшуватися в тих областях, де протягом останніх тижнів фіксували найбільше інфікованих COVID-19.

Як повідомляє МОЗ, з 6 липня дозволено послабити карантинні обмеження у Львівській та Чернівецькій областях. У Львівській області знизилися всі три показники, які беруться до уваги при прийнятті рішення про перехід на наступний етап адаптивного карантину. Також покращилися показники й в Чернівецькій області.

Інші області західної України, а саме – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська і Тернопільська, поки послабити карантин не можуть.

Також карантин вирішили послабити в Києві. Таке рішення у понеділок, 6 липня, ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій столиці. Буде дозволена робота закладів громадського харчування, кінотеатрів і театрів після 22:00 за умови дотримання санітарних норм і регламентів.

А ось в Ізмаїлі Одеської області прийняли рішення обмежити роботу барів, ресторанів і розважальних закладів. В документі, який підписав мер міста Андрій Абрамченко, зазначено, що в місті заборонили проведення святкових заходів, весіль, поминок і всі заклади повинні закриватися до 23:00.

З 2 липня в Ізмаїлі почали працювати кінотеатри, але дозволено заповнювати зали тільки на 50%, і всі відвідувачі повинні знаходитися в масках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що один з курортів України пішов на карантин і повідомляли, що заборонили.

А також розповідали про те, що українцям не рекомендують відпочивати в Одесі та порадили шукати місця, де людей небагато.

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Автор: Анна Шиканова