Карантин в Украине начинают ослаблять: какие области начали выздоравливать

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Показатели по коронавирусу начали снижаться в самых проблемных областях

Карантин в Украине начали ослаблять. Ситуация начала улучшаться в тех областях, где на протяжении последних недель фиксировали больше всего инфицированных COVID-19.

Как сообщает Минздрав, с 6 июля разрешено ослабить карантинные ограничения во Львовской и Черновицкой областях. Во Львовской области снизились все три показателя, которые принимаются во внимание при решении о переходе на следующий этап адаптивного карантина. Также улучшились показатели и в Черновицкой области.

Остальные области западной Украины, а именно – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская и Тернопольская, пока ослабить карантин не могут.

Также карантин решили ослабить в Киеве. Такое решение в понедельник, 6 июля, приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы. Будет разрешена работа заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам после 22:00 при условии соблюдения санитарных норм и регламентов.

А вот в Измаиле Одесской области приняли решение ограничить работу баров, ресторанов и увеселительных заведений. В документе, который подписал мэр города Андрей Абрамченко, указано, что в городе запретили проведение праздничных мероприятий, свадеб, поминок и все заведения должны закрываться до 23:00.

С 2 июля в Измаиле начали работать кинотеатры, но разрешено заполнять залы только на 50%, и все посетители должны находиться в масках.

Напомним, ранее мы писали о том, что один из курортов Украины ушел на карантин и сообщали, что запретили.

А также рассказывали о том, что украинцам не рекомендуют отдыхать в Одессе и посоветовали искать места, где людей немного.

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Автор: Анна Шиканова