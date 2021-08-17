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Карантин в Україні можуть посилити: у МОЗ пояснили, за яких умов

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Вівторок 17 серпня 2021 11:02
Карантин в Україні можуть посилити: у МОЗ пояснили, за яких умов Фото: в Україні можуть посилити карантин за деяких умов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Карантин в Україні можуть посилити, якщо захворюваність коронавірусом зростатиме, а кількість тестувань падатиме.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Відзначається, що вся країна повернеться до "жовтого" рівня, якщо протягом трьох днів буде фіксуватися хоч одна така ознака:

  • кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів - понад 75;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2) - понад 4 відсотки;
  • кількість тестування методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше 300;
  • наявність підстав для встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

"Помаранчевий" рівень буде введений в разі, якщо:

  • Буде завантаженість ліжок з киснем в області перевищить 65 відсотків.

  • Кількість госпіталізацій з COVID-19 або підозрою на нього буде понад 60 на 100 тисяч населення за сім днів.

  • Коефіцієнт виявлених випадків за допомогою ПЛР або експрес-тестів перевищить 20 відсотків.

  • Спостерігатиметься зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім тижнем більш ніж на 50 відсотків.

Карантин в Україні можуть посилити: у МОЗ пояснили, за яких умов Нагадаємо, що зараз в країні діє адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року.

Як ми писали раніше, в Міносвіти розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня.

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