Карантин в Україні: що має обов'язково бути в кожній аптечці

Карантин в Україні введений через загрозу поширення коронавірусу. На цей момент кількість заражених в країні наближається до 100 і влада не виключає, що карантин можуть продовжити й після 3-го квітня.

Український лікар Євген Комаровський записав відео, в якому відповів на найпоширеніші запитання українців про коронавірус COVID-2019 і повідомив, що повинно бути в кожній аптечці під час карантину.

Комаровський пояснив, що не може назвати якісь препарати, які б варто було приймати в якості профілактики або лікування коронавірусу, оскільки таких препаратів не існує.

"Коли заявляють, що якісь ліки допомогли вилікуватися від коронавірусу...Тоді нічого б втрачати, пробували все і щось допомогло", - сказав лікар і додав, що якщо комусь якісь ліки допомогли, то це зовсім не означає, що вони допоможуть всім.

Для того, щоб говорити про ефективність препаратів, за словами Комаровського, потрібно, щоб його приймало як мінімум сто осіб у критичному стані.

Він розповів українцям, що на період карантину повинно бути в аптечці кожного українця:

Засіб для пероральної гідратації.

Жарознижувальні препарати (парацетамол, ібупрофен)

Сольові розчини для промивання носа.

Судинозвужувальні краплі.

Для профілактики коронавірусу Комаровський рекомендував нічого не пити. Звичайні вітаміни в таблетках він порадив вживати тільки тим, у кого недостатньо в раціоні їжі з вітамінами або діагностовано дефіцит конкретного вітаміну.

Доктор Комаровський про коронавірус

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, можна гуляти в період карантину і скільки коронавірус живе в повітрі.