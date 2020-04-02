Карантин в Україні може тривати до 8 місяців: нові дані

Карантин в Україні через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні можуть продовжити, все залежить від поширення коронавіруса

Карантин в Україні вже продовжили до 24 квітня, але цю дату можуть змінити, і обмеження можуть тривати до 8 місяців. Все залежить від того, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавіруса COVID-19 у країні. Скільки Україна буде жити з обмеженнями, і коли ми зможемо повернутися до звичного життя - в матеріалі Styler.

Так, Київська школа економіки опублікувала нові дані, згідно з яким продовження карантину до 24 квітня (строки змінилися 25 березня. - Ред.) зберегло близько 150 українців від смерті. Про це пише екс-міністр економіки Тимофій Милованов в Facebook.

За оцінками дослідників, без карантину пік пандемії відбудеться через 2-3 місяці. А з карантином тільки до 24 квітня ці терміни змістяться ще на 2 тижні, але сплеску все одно не уникнути.

Милованов, посилаючись на оцінки дослідників, пише, що в Україні жорсткість карантину потрібно посилювати по мірі наближення до піку пандемії. А зараз, на самому початку, карантинні заходи повинні бути відносно м'якими.

"В залежності від сценарію карантин може досягати від декількох до 8 місяців", - резюмував Милованов.

Карантин в Україні можуть продовжити (скрін: facebook.com/Тимофій Милованов)

Відзначимо, що раніше Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, писав, що карантин в Україні треба продовжити до 15 травня.

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