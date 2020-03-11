Карантин в Україні: як будуть працювати дитячі садки

Карантин в Україні через коронавірус оголосили на засіданні Кабміну 11 березня. Він ппередбачає закриття навчальних закладів і дошкільних установ, а також заборону на масові заходи. Зараз українці дуже стурбовані тим, що ж буде з дитячими садами, і куди "прилаштувати" дітей, якщо бабусь і дідусів немає. Всі подробиці читайте в матеріалі Styler.

Отже, на даний момент 11 березня, повна картина, що ж буде з дитячими садками - не зрозуміла. Кабінет міністрів повинен повністю роз'яснити своє рішення для батьків. Попередньо вирішили так: у кого є можливість - залишає дітей вдома, у кого її немає - продовжує водить в сад.

"Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес у закладах загальної і вищої освіти. У дитячих садках. У художніх, спортивних школах і інших", - раніше сказав мер Києва Віталій Кличко.

Цікаво, що якщо з державними садами в принципі все ясно, то що ж буде з приватними дошкільними установами. В одній з "батьківських груп" на Facebook задали таке запитання і отримали на нього відповідь від матерів-українок.

Деякі жінки написали, що їх приватні сади не закривають, там просто посилили санітарний контроль, інші ж відповіли, що установи все-таки закривають.

Скріншот поста (Facebook)

Наш поки не закривають, невеликий - 36 діток, кварцуються кімнати.

Наш не закривають.

На брифінгу сказали, що повинні закрити всі незалежно від форми власності. Подивимося.

Ні. Начебто, кварцують.

Скріншот коментарів (Facebook)

Як ми раніше писали, в Україні почали дезинфікувати зупинки і дитячі майданчики.