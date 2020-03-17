Карантин в Україні: як працюватимуть банки і що зміниться

Карантин в Україні ввели через загрозу зараження коронавірусом і у всіх містах країни закриваються ТРЦ, магазини, салони, обмежується робота транспорту. На цей момент в Україні підтверджено сім випадків зараження коронавірусом. У Національному банку України розповіли, як будуть працювати банківські установи в умовах карантину.

Як повідомили в прес-службі НБУ, банки в період карантину будуть працювати у звичайному режимі, а обслуговування клієнтів і наповнення банкоматів буде здійснюватися в будь-яких умовах. Ніяких обмежень на зняття депозитів, обміну валют або видачі кредитів - не буде.

Проте в НБУ звернулися до громадян України з проханням мінімізувати особисті візити у відділення банків, користуватися послугами дистанційного банкінгу і постаратися менше користуватися готівкою.

Також у Національному банку звернулися до інших банків з проханням знизити тарифи на дистанційні та безготівкові послуги. При необхідності НБУ підтримає ліквідність банків за допомогою стандартних інструментів рефінансування.

В умовах карантину буде відтермінувати впровадження буферів капіталу, в тому числі буфери консервації капіталу і буфери системної важливості. Самі банки повинні виконувати мінімальні вимоги достатності основного і регулятивного капіталу.

На період карантину НБУ скасує виїзні перевірки та відстрочить стрес-тестування банків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як може змінитися життя українців в умовах надзвичайної ситуації через коронавірус.