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Карантин в Україні: як буде працювати Укрпошта та Нова пошта

STYLERЖиття    13.03.2020 - 13:58
Карантин в Україні: як буде працювати Укрпошта та Нова пошта
Графік роботи Укрпошти на період карантину (Колаж РБК-Україна)

Став відомий графік роботи Укрпошти та Нової пошти на період карантину в Україні

Карантин в Україні через коронавіруса введений 12 березня. В країні через це заборонені будь-які масові заходи, закриті школи і дитячі сади, також заборонені збіговиська людей більше 200 осіб. Як буде працювати "Укрпошта" та "Нова пошта" читайте в матеріалі Styler.

На сайті "Укрпошти" з'явилася офіційна заява, що підприємство буде працювати в звичайному режимі. Підприємство буде доставляти по Україні пенсії та грошові виплати; приймати і доставляти посилки і інші відправлення. Єдине - в деяких відділеннях можливо буде нестача персоналу у зв'язку з карантином. Укрпошта зазначила, що при ризику для співробітників може переглядати режим роботи відділень і список доступних для населення послуг.

Відзначимо, що у всіх відділеннях є медичні маски і респіратори у разі необхідності. Якщо у листоноші виникають які-небудь сумніви щодо незадовільного стану здоров'я клієнта, роботодавець рекомендує уникати контакту з ним і попередити начальника відділення про таку ситуацію.

Як повідомляє прес-служба "Нової пошти", всі відділення працюватимуть у штатному режимі. У всіх відділеннях обрудовали станції по дезинфекції рук, там стали частіше прибирати, за допомогою дезінфікуючих засобів, співробітникам надали інструкції про профілактику поширення вірусу. До речі, перед початком зміни водії та співробітники терміналів проходять медогляд.

Також з 16 березня всіх кур'єрів забезпечать медичними масками і антиснптичними рукавичками. Всі працівники перед роботою будуть міряти температуру.

Як ми раніше писали, у прес-службі Укрзалізниці розповіли, як будуть курсувати поїзди у період карантину в країні і які проводяться заходи для того, щоб мінімізувати поширення коронавіруса.

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