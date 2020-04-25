Карантин не перешкода: куди і коли їхати відпочивати українцям

Коронавірус в Україні та карантинні заходи в більшості європейських країн внесли корективи в життя багатьох українців. За прогнозами експертів, кордони України, а також кордони багатьох інших країн відкриють не скоро. Часткове ослаблення карантину варто очікувати вже до літа, а от відновлення авіасполучення – тільки восени.

А от внутрішнє сполучення, зокрема автобуси та поїзди, можуть відновити свою роботу вже влітку. Які напрямки для відпустки варто вибрати українцям у цьому році – в матеріалі Styler.

Експерти вважають, що влітку 2020 року для мешканців України стане актуальним внутрішній туризм і популярними стануть навіть ті місця відпочинку, де не дуже розвинена інфраструктура.

"У світі та в Україні пішла тенденція на зростання цін на оренду житла, особливо будиночків поряд з природними об'єктами, так як власники хочуть компенсувати збитки за період карантину, а люди готуються вирватися на "волю". Після зняття карантину всередині України можна говорити про часткове відновлення внутрішнього самостійного туризму. Незалежно від матеріального становища, громадяни почнуть більше цінувати реальну свободу і втомившись від сидіння вдома будуть використовувати свята і відпустку на те, щоб провести час десь за межами власного міста", - вважає експерт з міжнародних відносин Денис Демидов.

Основними напрямками в Україні стануть, звичайно ж гори та море. Фахівці прогнозують зростання популярності всіх курортів на Чорному морі, а також попитом будуть користуватися турбази та приватні бази в Карпатах.

"На тлі діючих обмежень висока ймовірність підвищення попиту на внутрішній туризм. Головні чинники цього - обмеженість напрямків для міжнародних подорожей та зниження економічного добробуту населення. Схожу ситуацію ми спостерігали в 2014-15 році, коли певний бум відчував внутрішній український туризм. Тому, в нинішніх умовах можна зробити висновок, що після часткового ослаблення карантинних заходів і зі збереженням обмежень на повітряне сполучення з більшістю країн світу, буде висока ймовірність зростання попиту на внутрішній туризм. Стимулом до цього буде і тривалий карантин через який багато громадян змушено сиділи по домівках. Основними популярними напрямками класично залишаються Одеса та Карпати. Ці регіони мають хоч якусь інфраструктуру для відпочинку. Звичайно, про масовість такого відпочинку без відкриття авіа-та залізничного сполучення говорити рано. Оптимальними кроками будуть відкриття внутрішнього авіа-та залізничного сполучення всередині країни з пакетом жорстких скринінгових та контролюючих заходів. В тому числі і обладнання в аеропортах і на залізничних вокзалах", - зазначив експерт з питань авіаперевезень, директор Інституту менеджменту та стратегій Богдан Долінце.

А ось виконавчий директор Асоціації Індустрії Гостинності України, голова підкомітету туризму ВР Анна Романова, радить українцям придивитися до маловідомих місця, які є в кожній області.

"Якщо карантин закінчиться в травні, то в червні-липні вже буде можливість поїхати відпочивати. Я б планувала, але домовлялася б з тур-компаніями або готелями поки на відпочинок без конкретних дат – після закінчення карантину. Більшість українців зараз хотіли би відвідати Карпати. Навіть більше, ніж морське узбережжя. Все ж таки сидіння в задушливих квартирах зіграло свою роль. Раджу також придивитися до маловідомих місць, які знаходяться посеред мальовничих місцевостей. Такі є в кожній області. Зараз вже існують українські туристичні портали, де є тисячі об'єктів для подорожей і відпочинку. Поки мрійте та плануйте!" – додала Романова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти розповіли, чи варто планувати у 2020 році відпустку за кордоном.