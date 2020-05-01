Карантин и отдых на море: Комаровский рассказал, когда украинцы смогут отдохнуть

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, когда в Украине снимут карантин из-за коронавируса и можно будет ехать на море

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был продлен до 11 мая и в правительстве готовятся снять часть ограничений еще до начала лета. Многих украинцев интересует вопрос о том, как планировать летний отпуск в условиях частичного карантина.

Ответ на этот вопрос есть у доктора Евгения Комаровского, который весьма оптимистично высказался о поездках на море в своем прямом эфире о коронавирусе.

Он отметил, что прогнозировать ситуацию с пандемией сейчас весьма сложно, но есть шансы на то, что украинцы смогут в этом году выбраться к морю.

"Вы видите, что ситуация не очень прогнозируемая. Вы же понимаете, что кроме соображений медицинского, эпидемиологического плана, есть еще политические аспекты. С эпидемиологической точки зрения, я уверен, что в июле-августе уже можно будет ехать на море. По крайней мере, я в августе собираюсь серьезно путешествовать. А вот что касается политиков, что они надумают – кто его знает?" – ответил Комаровский на вопрос украинцев.

Он добавил, что майские праздники собирается провести на природе и отправиться с тремя друзьями за город, на рыбалку.

"Вот что хотите со мной и делайте – еду на рыбалку. Никого там больше не будет, пруд, и я там буду сидеть ловить карасей. Иначе я просто начинаю сходить с ума", - добавил доктор.

Он отметил, что в социальной дистанции и ограничениях есть смысл, но для этого государство должно было бы позаботиться о гражданах.

"Если бы я был президент, я бы всем сказал сидеть дома, но при одном условии: если у меня есть деньги. Какой-то резервный фонд, как у Канады, по 2 тысячи долларов на домохозяйство в месяц. "Вот вам деньги – все по домам! Сидим дома, пока заполнены отделения реанимации", - резюмировал Комаровский.

Комаровский рассказал, когда украинцы смогут поехать на море

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский ответил, можно ли убить коронавирус самогоном и барсучьим жиром.