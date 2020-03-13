Карантин у Києві: де у столиці перевіритися на коронавірус

У Києві можна безкоштовно пройти тест на коронавірус (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли, де в Києві безкоштовно перевіритися на коронавірус

Карантин у Києві через коронавіруса діє з 12 березня. Багато українців стурбовані тим, що ж робити у разі виникнення схожих симптомів на COVID-19. У мережі повідомили, де в Києві можна пройти тест на коронавірус і вказали список медичних установ. Про це написав Мустафа Найєм на своїй Facebook-сторінці.

Також він зазначив, що всі тести є абсолютно безкоштовними.

"Миємо руки. Уникаємо місць великого скупчення людей. А в разі будь-яких підозр спокійно проходимо безкоштовний тест. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показаннями, у медичному закладі і Безкоштовно!" – написав Найєм.

7 базових лікарень Києва з наявним експрес-тестами на виявлення коронавіруса:

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська клінічна лікарня № 9;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

До речі, влада Києва раніше обіцяла, що всього в столицю привезуть 5 тисяч тестів.

Крім Києва, перші експрес-тести на коронавірус отримали в лікарнях Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Рівного, Львова і Запоріжжя. Як зазначили в МОЗ, на даний момент в Україні є 19 600 експрес-тестів і зараз триває прийом замовлення на закупівлю тестів для інших областей.