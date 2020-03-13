Карантин в Киеве: где в столице провериться на коронавирус

В сети рассказали, где в Киеве бесплатно провериться на коронавирус
Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта. Многие украинцы обеспокоены тем, что же делать в случае возникновения похожих симптомов на COVID-19. В сети сообщили, где в Киеве можно пройти тест на коронавирус и указали список медицинских учреждений. Об этом написал Мустафа Найем на своей Facebook-странице.
Также он отметил, что все тесты являются абсолютно бесплатными.
"Моем руки. Избегаем мест большого скопления людей. А в случае каких-либо подозрений спокойно проходим бесплатный тест. Экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и Бесплатно!" – написал Найем.
7 базовых больниц Киева с имеющимся экспресс-тестами на выявление коронавируса:
Кстати, власти Киева ранее обещали, что всего в столицу привезут 5 тысяч тестов.
Кроме Киева, первые экспресс-тесты на коронавирус получили в больницах Житомира, Тернополя, Днепра, Винницы, Ровно, Львова и Запорожья. Как отметили в МОЗ, на данный момент в Украине есть 19 600 экспресс-тестов и сейчас продолжается прием заказа на закупку тестов для других областей.