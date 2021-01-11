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Карантин для бідних: як проходить локдаун у Львові

Автор: Людмила Жукова

В Україні з 8 січня стартувало посилення карантину, в рамках якого закладам громадського харчування заборонено приймати у себе клієнтів. Можна тільки працювати на виніс і доставку. У Львові цим рішенням вирішили знехтувати. Багато ресторанів вирішили зовсім не закриватися.

Як повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky news, підписники надіслали відео з одного із закладів Львова, власники якого продовжили повноцінне обслуговування клієнтів.

"Всі столики зайняті. Працівники ресторану кажуть, що будуть приймати відвідувачів до 11 січня. Пояснюють це тим, що власникам вигідніше заплатити штраф, ніж повністю закрити ресторан на карантин", - сказано в повідомленні.

На відео можна спостерігати, що в закладі практично повна посадка, масок на людях немає.

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У Львові деякі заклади вирішили не закриватися на карантин

До речі, на центральній площі Львова народу дуже багато. Всі товпляться біля ялинки, не дотримуючись дистанції.

"Ще трошки львівського локдауну, в кінці здаю точку, куди сходити в туалет, тому що громадські закриті, і ресторани теж закриті. Це відео з Площі Ринок", - написала місцева мешканка Мар'яна П'єцух на Facebook.

Як у Львові дотримуються карантину

Як ми раніше писали, в Києві деякі заклади громадського харчування не закрилися на карантин.

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