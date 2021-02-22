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Капсули здоров'я і щастя: чи популярно серед українок поїдання плаценти

Новость на русском → Рівне, Понеділок 22 лютого 2021 23:37
Капсули здоров'я і щастя: чи популярно серед українок поїдання плаценти Лікарі розповіли, чи популярно в Україні поїдання плаценти (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Жінки поїдають плаценту, вважаючи, що це запобігає післяпологовій депресії, покращує настрій, додає сил та енергії і сприяє лактації. Також вважається, що плацента прискорює відновлення після пологів, лікує безсоння та інші порушення сну.

Але ніякі сучасні наукові дослідження поки не підтверджують таких переваг. Про це повідомляє "РадіоТрек".

Плаценту не споживають у сирому вигляді, її варять. На Amazon навіть продають кулінарні книги з рецептами приготування плаценти. З неї можуть робити капсули або додавати до смузі та інших напоїв. Найчастіше плаценту інкапсулюють. Перед цим її висушують і зневоднюють.

Серед мешканців Рівного поки небагато охочих вдаватися до таких методів подолання післяпологової депресії. Принаймні з тих, хто просить забрати плаценту після пологів в обласному перинатальному центрі, прямо про такі свої наміри ніхто не заявляв.

"Іноді породіллі просять забрати плаценту. Але мотивація їх закопати у дворі під деревом. Тобто мотивації, щоб зробити капсулу і з'їсти - нам ще ніхто не говорив", - розповіла головний лікар Рівненського пологового будинку Світлана Муравська.

Лікар акушер-гінеколог Артур Федорків підтверджує чудодійні властивості плаценти. Але не у формі "страви".

"Поїдання плаценти - це абсолютна дурниця, як на мене. На цьому просто ловлять хайп. Вона не дає того результату, який може дати дійсно медичне застосування стовбурових клітин. Плацента - це гормональна бомба, яка робить багато корисних справ і допомагає народити, виносити добре дитину", - зазначив Федорків.

Нагадаємо, у Рівному українка померла після домашніх пологів.

Раніше у Черкасах жінка народжувала під дверима лікарні через коронавірус.

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